POL-DN: Unfallstelle gesucht - die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes "Verkehrsunfallflucht" am Freitagmorgen (01.08.2025, 11:30Uhr) ergaben sich Hinweise, dass der zunächst vermeintlich Geschädigte, den Unfall selber verursacht haben könnte. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht ermittelt werden.

Bereits kurz nach Eintreffen an der Wohnanschrift des 70-jährigen Geschädigten aus Linnich ergaben sich für die eingesetzten Beamten Zweifel an dessen Aussagen zum Unfall, da Spuren an seinem Fahrzeug (ein silberner Mercedes CLK) den Rückschluss auf die Kollision mit einer Mauer zuließen. Erhärtet wurde dieser Verdacht durch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des vermeintlich Geschädigten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,96 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme konnte die eigentliche Unfallstelle durch die eingesetzten Beamten nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallort oder dem Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

