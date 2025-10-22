PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestoppt

Kreis Euskirchen (ots)

Am Montag (21. Oktober) führten Polizeibeamte im Kreis Euskirchen mehrere Verkehrskontrollen durch.

Dabei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Gegen 9.45 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel. Während der Kontrolle wirkte der Betroffene auffällig nervös und zitterte stark. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Um 16.50 Uhr wurde auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen kontrolliert. Bei Lichteinfall zeigten die Pupillen des Betroffenen keine Reaktion, zudem waren die Bindehäute leicht gerötet. Der durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Auch dieser Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht und einer Blutprobenentnahme unterzogen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen 1. Uhr in der Nacht (22. Oktober) wurde auf der Roggendorfer Straße in Mechernich-Weißenbrunnen ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Gegen die drei Pkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 09:05

    POL-EU: Wohnwagen und Anbau auf Campingplatz in Brand geraten

    Schleiden (ots) - Am Dienstagnachmittag (21. Oktober) gerieten auf einem Campingplatz in der Straße "Im Wiesengrund" in Schleiden ein Wohnwagen sowie der dazugehörige Anbau aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Gegen 17.34 Uhr bemerkte der 41-jähriger Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnwagen aufhielt, Rauchgeruch. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Kissen auf seiner Couch bereits ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:05

    POL-EU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall auf Parkplatz verletzt

    Weilerswist (ots) - Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es um 16.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkallee in Weilerswist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie eine 81-jährige ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:05

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Euskirchen (ots) - Zwischen Montag, dem 13. Oktober, 10 Uhr, und Dienstag, dem 21. Oktober, 14.15 Uhr, kam es in der Hubert-Vallender-Straße in Euskirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Schmuck. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Unbekannten über eine hohe Hecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren