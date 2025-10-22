Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestoppt

Kreis Euskirchen (ots)

Am Montag (21. Oktober) führten Polizeibeamte im Kreis Euskirchen mehrere Verkehrskontrollen durch.

Dabei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Gegen 9.45 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel. Während der Kontrolle wirkte der Betroffene auffällig nervös und zitterte stark. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Um 16.50 Uhr wurde auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen kontrolliert. Bei Lichteinfall zeigten die Pupillen des Betroffenen keine Reaktion, zudem waren die Bindehäute leicht gerötet. Der durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Auch dieser Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht und einer Blutprobenentnahme unterzogen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen 1. Uhr in der Nacht (22. Oktober) wurde auf der Roggendorfer Straße in Mechernich-Weißenbrunnen ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Gegen die drei Pkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell