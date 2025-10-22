Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidieren im Einmündungsbereich

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, den 20. Oktober 2025, ereignete sich gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße 11 bei Bad Münstereifel-Arloff ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr die Landstraße 11 aus Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim. Auf Höhe der Einmündung zur Bonner Straße bog eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel mit ihrem Fahrzeug von der Bonner Straße nach links auf die Landstraße 11 in Richtung Bad Münstereifel-Kalkar ab. Der 24-Jährige versuchte, eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Mechernichers auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert, wo es gegen einen Zaun prallte und anschließend ein Verkehrszeichen sowie einen Baum touchierte. Die 67-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

