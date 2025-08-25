Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Burscheider Innenstadt wird zur Blaulichtmeile

Burscheid (ots)

Am Sonntag, den 31. August 2025, wird die Burscheider Innenstadt in blaues Licht gehüllt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren sich verschiedene Hilfsorganisationen unter dem Motto "Gemeinsam für Eure Sicherheit" auf der Burscheider Blaulichtmeile. Veranstalter ist die Burscheider Feuerwehr, die im August ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Neben der heimischen Feuerwehr präsentiert sich die Polizei des Rheinisch-Bergischen-Kreis, der ASB, das DRK, das THW Wermelskirchen, die DLRG Burscheid, die Feuerwehren Leichlingen und Leverkusen und auch die Werkfeuerwehren Tenneco und Chempark mit Fahrzeugen und Technik. Mit dabei sind auch Sondereinheiten der Berufsfeuerwehr Bergisch Gladbach mit dem Wasserförderzug, die IuK-Einheit mit dem großen Einsatzleitwagen, sowie der Dekon-und ABC-Messzug des Rheinisch-Bergischen-Kreis.

Neben einer Fahrzeug- und Geräteausstellung können und sollen die Besucher auch vieles selbst ausprobieren. "Es geht nicht nur um anschauen, sondern vor allem auch um anfassen und ausprobieren." erklärt der Pressesprecher der Burscheider Feuerwehr Jens Knipper. "Für die jüngeren Besucher haben wir uns eine Junior-Brandschutzanwärter-Ausbildung ausgedacht, bei der es gilt an vielen Ständen Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel einer Kinderatemschutzstrecke. Wenn man alles bewältigt hat, bekommt man eine Urkunde und ein kleines Präsent!" so Knipper weiter. Aber auch die erwachsenen Besucher kommen auf ihre Kosten, wenn sie zum Beispiel einen PKW zerschneiden dürfen oder sich am Feuerlöscher-Trainer beweisen. Und wer mag, darf auch mit einem Feuerwehrauto mitfahren - egal ob jung oder alt.

Von der Kirchenkurve bis zum Sparkassenvorplatz in der Burscheider Innenstadt erwartet die Besucher also allerlei Technik und Action rund um das Thema. Auch für das leibliche Wohl sorgen die Floriansjünger. "Selbstverständlich gibt es selbstgebackene Kuchen und einen Grill mit klassischen Speisen wie Steak und Wurst. Und dursten muss auch keiner. Wir reichen auch kühle Getränke, bei hoffentlich sommerlichem Wetter." freut sich Jens Knipper auf diese erstmalig in Burscheid stattfindende Veranstaltung. Bereits seit rund zwei Jahren plant er gemeinsam mit seinen Kameraden die Blaulichtmeile. "Viele Hürden galt es zu überwinden, wir haben solch eine Veranstaltung, vor allem in dieser Größenordnung, noch nie durchgeführt." erklärt Knipper. "Wir bekommen aber von vielen Seiten Unterstützung und Hilfe angeboten. Das ist Klasse! Sei es die Stadtverwaltung selbst, Burscheider Geschäfte oder auch örtliche Parteien. Ohne diese Hilfe wäre es für uns schwieriger solch eine Veranstaltung durchzuführen. Aber auch unsere Partner/-innen unterstützen uns tatkräftigt! " lobt Jens Knipper die vielen Helfer im Hintergrund.

Für die Veranstaltung selbst wird die Burscheider Innenstadt vollgesperrt, die Durchfahrt am Markt ist davon auch betroffen. Und aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten in der Umgebung, bittet die Burscheider Feuerwehr die Anreise mit dem ÖPNV anzutreten. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung, das Angebot vor Ort sowie die Anreise finden Interessierte unter www.blaulichtmeile-burscheid.de

