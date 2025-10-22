PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung - Öffentliche Toilette auf dem Klosterplatz beschmiert

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, dem 20. Oktober 2025, wurde der Polizei gegen 10 Uhr eine Sachbeschädigung an einer städtischen Toilettenanlage auf dem Klosterplatz in Bad Münstereifel gemeldet.

Eine Mitarbeiterin der Stadt Bad Münstereifel stellte bei der Kontrolle fest, dass die Tür einer Toilettenkabine sowie der Toilettendeckel mit Aufschriften in schwarzer Filzstiftfarbe beschmiert worden waren.

Der oder die bislang unbekannten Täter hinterließen mehrere Schriftzüge. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

