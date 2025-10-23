PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschäftsinhaber bemerkt Diebstahl

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag (21. Oktober) entwendete eine 60-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz gegen 14:53 Uhr eine Jacke in der Wertherstraße in Bad Münstereifel.

Die Frau entnahm die Jacke einem Kleiderständer im Außenbereich eines Geschäfts und steckte sie in eine mitgeführte Tasche.

Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Fleece-Jacke zu bezahlen. Der Geschäftsinhaber hatte den Diebstahl jedoch beobachtet, die Frau eingeholt und noch in der Innenstadt gestellt. Die Jacke wurde dem Eigentümer zurückgegeben.

Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

