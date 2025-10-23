Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alarmanlage verhindert Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (22. Oktober) versuchten unbekannte Täter um 22:50 Uhr, die Türen eines Transporters in der Bergerstraße in Euskirchen durch gewaltsames Aufbrechen zu öffnen. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten nach Ertönen des Alarms fluchtartig mit einem Pkw in unbekannte Richtung davonfuhren. Bei der Tat wurde das Türschloss der Hecktür beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden (die Personenbeschreibung bezieht sich auf alle drei Personen):

- drei männliche Personen - ca. 185 cm groß - trugen dunkle Kleidung. - trugen schwarze Sturmmasken. - muskulös

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

