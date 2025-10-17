PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Linnicher Straße in Titz. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Ob und was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Linnicher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:26

    POL-DN: Hochsitz im Wald bei Bergstein in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

    Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) kam es gegen 14:45 Uhr in einem Waldgebiet bei Bergstein zum Brand eines Hochsitzes. Polizeibeamte begaben sich zur Straße "Auf dem Stückchen" und gelangten von dort über einen Feldweg in das betroffene Waldstück. Etwa zehn Meter abseits des Weges stellten sie einen vollständig brennenden Hochsitz fest. Das ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:14

    POL-DN: Unfall auf der B264 - Drei Personen verletzt, hoher Sachschaden

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (15.10.2025) kam es gegen 07:03 Uhr auf der B264 an der Kreuzung zur K24 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 66-jährige Frau aus Langerwehe befuhr mit ihrem Pkw die B264 in Richtung Gürzenich. Vor ihr befuhren ein 57-jähriger Mann aus Eschweiler sowie ein 52-jähriger Mann aus Aachen die gleiche ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:12

    POL-DN: Verkehrsunfall auf der Brücke B264 - Drei Personen verletzt

    Düren (ots) - Am Donnerstagmorgen (16.10.2025) kam es gegen 07:50 Uhr auf der Brücke der B264 zwischen Derichsweiler und Gürzenich zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 56-jährige Frau aus Langerwehe befuhr die B264 aus Richtung Langerwehe kommend in Fahrtrichtung Gürzenich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren