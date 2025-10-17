Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Linnicher Straße in Titz. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Ob und was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Linnicher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell