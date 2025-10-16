PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der B264 - Drei Personen verletzt, hoher Sachschaden

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (15.10.2025) kam es gegen 07:03 Uhr auf der B264 an der Kreuzung zur K24 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 66-jährige Frau aus Langerwehe befuhr mit ihrem Pkw die B264 in Richtung Gürzenich. Vor ihr befuhren ein 57-jähriger Mann aus Eschweiler sowie ein 52-jähriger Mann aus Aachen die gleiche Strecke. An der Kreuzung zur K24 hielten die beiden Männer verkehrsbedingt an. Die 66-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 57-Jährigen auf, der dadurch auf das Fahrzeug des 52-Jährigen geschoben wurde.

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Die 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden Männer leichte. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Da ein Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden konnte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen blieb die Kreuzung voll gesperrt. Lediglich das Rechtsabbiegen von der B264 auf die K24 in Fahrtrichtung Mariaweiler war zwischenzeitlich möglich. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Strecke wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

