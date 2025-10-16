Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der Brücke B264 - Drei Personen verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.10.2025) kam es gegen 07:50 Uhr auf der Brücke der B264 zwischen Derichsweiler und Gürzenich zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 56-jährige Frau aus Langerwehe befuhr die B264 aus Richtung Langerwehe kommend in Fahrtrichtung Gürzenich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Jülich. Die 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 54-Jährige sowie sein 41-jähriger Beifahrer aus Düren erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B264 im Bereich der Brücke zwischen Derichsweiler und Gürzenich voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

