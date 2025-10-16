Polizei Düren

POL-DN: Polizei fahndet mit Bildern nach Trickbetrüger

Düren (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Düren nach einem bislang unbekannten Mann, der im März eine Seniorin aus Kreuzau mit einem sogenannten Schockanruf um wertvollen Goldschmuck betrogen hat.

Am 10.03.2025 erhielt die Frau einen Anruf von einer unterdrückten Rufnummer. Der Anrufer gab wahrheitswidrig an, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Um eine Haft abzuwenden, müsse nun umgehend eine hohe Kaution gezahlt werden.

Die Seniorin erklärte, keine größeren Geldbeträge im Haus zu haben. Daraufhin wurde sie aufgefordert, ihren gesamten Goldschmuck zusammenzusuchen. Kurz darauf erschien ein unbekannter Mann an ihrer Haustür, um die vermeintliche "Kaution" entgegenzunehmen. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die Frau den Schmuck - im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags - an den Täter. Erst später erkannte sie den Betrug und verständigte die Polizei.

Die Polizei Düren bittet um Mithilfe:

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen oder Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-8229 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Polizei Düren unter 02421 949-0 erreichbar.

