Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Montag (13.10.2025) kam es gegen 11:28 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Wohnungstür. Offenbar ließen der oder die Täter nach dem Öffnen der Tür und einem kurzen Blick in die Wohnung von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Haus. Eine Bewohnerin des Hauses nahm zur obengenannten Zeit einen lauten Knall im Flur wahr. Als sie nachsah, konnte sie durch den Türspion zwei männliche Personen erkennen, die sich im Hausflur aufhielten. Diese werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- etwa 1,90 Meter groß - rote Baseballkappe - schwarze Daunenjacke - blaue Jeans - weiße Turnschuhe

2. Person:

- graue Trainingsjacke - graue Hose - schwarze Jacke - schwarzer Rucksack

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell