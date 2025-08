Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.08.2025: Pkw-Aufbrüche

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Saffeweg/ Schwanbergerstraße/ Klaus-Groth-Weg, 02.08.2025, 14:00 Uhr- 03.08.2025, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu geparkten Fahrzeugen im Saffeweg sowie in der Schwanbergerstraße. Aus einem Nissan Micra, der im Saffeweg abgestellt war, wurde eine Geldbörse mit diversen Karten entwendet. In einem weiteren Nissan Micra, der im Schwanbergerweg geparkt war, wurde ein E-Scooter entwendet. Zudem wurde im Klaus-Groth-Weg versucht, in einen Jeep Grand Cherokee einzudringen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der 05331/ 9330, zu melden.

