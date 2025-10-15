PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Pkw aus Tiefgarage entwendet

Jülich (ots)

Zwischen Montag (13.10.2025) und Dienstag (14.10.2025) wurde in Jülich ein Pkw aus einer Tiefgarage in der Jan-von-Werth-Straße entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-RG 55E. Das Auto stand zuletzt am Montag gegen 15:00 Uhr in der Tiefgarage. Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jan-von-Werth-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren

