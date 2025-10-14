PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Fahrer schwer verletzt

Aldenhoven (ots)

Am Montagabend (13.10.2025) kam es gegen 20:05 Uhr im Einmündungsbereich Von-Goer-Straße / Von-Reuschenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Aldenhovener schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann mit seinem Kleinkraftrad, auf dem sich zudem ein gleichaltriger Sozius befand, die Von-Reuschenberg-Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Von-Goer-Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich wollte er eine Baustelleneinrichtung linksseitig umfahren, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Fahrers aus Aldenhoven. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Kleinkraftrads wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer sowie der Pkw-Fahrer blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.800 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

