Polizei Düren

POL-DN: Brand in Freialdenhoven

Aldenhoven (ots)

Am Samstag (11.10.2025) kam es in der Friedhofstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Bewohner des Hauses gegen 12:30 Uhr einen ungewöhnlichen Geruch wahr und begab sich in den Hof. Dort entdeckte er ein Feuer, dessen Ursprung zunächst unklar blieb. Der Mann versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, doch die Flammen breiteten sich binnen weniger Sekunden so stark aus, dass er sich in Sicherheit bringen musste. Das Feuer griff anschließend auf das Wohnhaus über.

Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der massiven Schäden musste das Gebäude wegen Einsturzgefahr teilweise abgerissen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell