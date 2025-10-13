PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Alkohol im Spiel - Pedelec-Fahrer nach Sturz verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Sonntagabend (12.10.2025) kam es auf der L11 zwischen Bergstein und Brandenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Dürener verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 20:50 Uhr mit seinem Pedelec von Bergstein in Richtung Brandenberg unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei leitete gegen den Dürener ein Strafverfahren ein. Das Straßenverkehrsamt wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

