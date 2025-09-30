Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Hauptzollamt Saarbrücken beim Tag der Deutschen Einheit 2025; Von Zollhunden über Mitmachaktionen bis hin zu Einsatzfahrzeugen - ein abwechslungsreicher Einblick in die Arbeit des Zolls

Saarbrücken (ots)

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vom 2. Oktober bis 4. Oktober 2025 präsentiert sich das Hauptzollamt Saarbrücken mit einem umfangreichen Informations- und Präsentationsstand auf der Blaulichtmeile in der Betzenstraße in Saarbrücken.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, die vielfältigen Aufgaben und Schwerpunkte des Zolls hautnah zu erleben und mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste mit zwei außergewöhnlichen Fahrzeugen: Ein T1-Bulli aus dem Zollmuseum bringt die Geschichte des Zolls auf die Straße zurück. Der liebevoll restaurierte Oldtimer macht erlebbar, wie der Zoll vor Jahrzehnten im Einsatz war. Den Blick in die Zukunft eröffnet ein hochmoderner Streifenwagen vom Typ Mustang Mach-E.

Darüber hinaus präsentiert das Hauptzollamt Saarbrücken ein abwechslungsreiches Programm: Vom Scan Van, der Artenschutz-Box bis hin zu einer Zoll-Bobby-Car-Rennstrecke für Kinder. Zudem können Besucherinnen und Besucher Asservate bestaunen und im Bürgerdialog direkt Fragen an die Zöllnerinnen und Zöllner richten. Ein weiteres Highlight sind die geplanten Zollhundevorführungen (2.10. um 16 Uhr, 3.10. um 11 Uhr und 16 Uhr, am 4.10. um 11 Uhr, Änderungen jederzeit möglich), die spannende Einblicke in den Einsatz der vierbeinigen Spürnasen geben. Ergänzend sind auch Informationen zu den Sporttests und Mittmachaktionen vorgesehen.

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und die Arbeit des Zolls auf spannende und informative Weise kennenzulernen.

Öffnungszeiten der Blaulichtmeile:

- Donnerstag, 2. Oktober 2025: 15:00 - 20:00 Uhr - Freitag, 3. Oktober 2025: 10:00 - 20:00 Uhr - Samstag, 4. Oktober 2025: 10:00 - 20:00 Uhr

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell