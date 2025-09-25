Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLL packt mit an - Beim Schichtwechsel werden Perspektiven getauscht; Gemeinsam lernen wie wertvoll Teilhabe und Vielfalt im Arbeitsleben sind

Am 25. September 2025 beteiligt sich das Hauptzollamt Saarbrücken am bundesweiten Aktionstag "Schichtwechsel", bei dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung für einen Tag ihren Arbeitsplatz tauschen. Ziel ist es, durch neue Perspektiven gegenseitiges Verständnis zu schaffen und Einblicke in die Arbeitswelten des jeweils anderen zu ermöglichen.

Am 25. September wechseln Zöllnerinnen und Zöllner in die Werkstatt DPS Saarwork in Neunkirchen, um dort den Arbeitsalltag in den verschiedenen Bereichen kennenzulernen. Sie erhalten Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten, die von den Mitarbeitenden mit großem Engagement ausgeführt werden.

Im Gegenzug besuchen die Mitarbeitenden der DPS Saarwork am 26. September das Hauptzollamt Saarbrücken am Flughafen Saarbrücken. Dort werden sie Einblicke in die Aufgaben des Zolls erhalten, eine Kontrolle begleiten und die Arbeit der Zollhunde hautnah miterleben.

"Der Schichtwechsel zeigt uns jedes Jahr aufs Neue, wie bereichernd der Blick über den eigenen Arbeitsplatz hinaus ist. Er macht deutlich, dass Vielfalt und Teilhabe unser tägliches Miteinander stärken", so Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken.

Der Zoll unterstützt die Aktion bereits seit mehreren Jahren. Bundesweit nehmen an dem Aktionstag Schichtwechsel 19 Hauptzollämter teil.

