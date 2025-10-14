Polizei Düren

POL-DN: Fünf Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L246

Am Montagmittag (13.10.2025) kam es gegen 12:00 Uhr auf der L246 zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Nideggenerin mit ihrem Pkw die L246 aus Richtung Nideggen kommend in Fahrtrichtung Simmerath. An der Einmündung zur Monschauer Straße wollte sie nach links in Richtung Schmidt abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Pkw einer 35-jährigen Frau aus Nideggen. In deren Fahrzeug befanden sich außerdem ihre beiden Kinder im Alter von zwei Jahren und zehn Monaten sowie ein 61-jähriger Mann aus Luxemburg. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Alle fünf Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L246 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle, nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und reinigten anschließend die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 54.500 Euro geschätzt.

