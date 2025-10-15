PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl an Kapelle

Langerwehe (ots)

Unbekannte haben im Waldgebiet "Gut Kammerbusch" versucht, Kupferteile von einer dort befindlichen Kapelle zu stehlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter, an mehreren Stellen Kupferverkleidungen gewaltsam von der Kapelle zu entfernen. Der Versuch misslang jedoch - entwendet wurde nichts. Durch die grobe Gewalteinwirkung entstand jedoch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Beschädigungen wurden am Montag (13.10.2025) um 17:15 Uhr festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit jedoch unklar. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldgebiets "Gut Kammerbusch" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:00

    POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Fahrer schwer verletzt

    Aldenhoven (ots) - Am Montagabend (13.10.2025) kam es gegen 20:05 Uhr im Einmündungsbereich Von-Goer-Straße / Von-Reuschenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Aldenhovener schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann mit seinem Kleinkraftrad, auf dem sich zudem ein gleichaltriger Sozius befand, die ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:00

    POL-DN: Fünf Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L246

    Nideggen (ots) - Am Montagmittag (13.10.2025) kam es gegen 12:00 Uhr auf der L246 zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Nideggenerin mit ihrem Pkw die L246 aus Richtung Nideggen kommend in Fahrtrichtung Simmerath. An der Einmündung zur Monschauer Straße wollte sie nach links in Richtung Schmidt abbiegen. Dabei übersah sie offenbar ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:52

    POL-DN: Brand in Freialdenhoven

    Aldenhoven (ots) - Am Samstag (11.10.2025) kam es in der Friedhofstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Bewohner des Hauses gegen 12:30 Uhr einen ungewöhnlichen Geruch wahr und begab sich in den Hof. Dort entdeckte er ein Feuer, dessen Ursprung zunächst unklar blieb. Der Mann versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, doch die Flammen breiteten sich binnen weniger Sekunden so stark aus, dass er sich in Sicherheit bringen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren