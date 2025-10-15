Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl an Kapelle

Langerwehe (ots)

Unbekannte haben im Waldgebiet "Gut Kammerbusch" versucht, Kupferteile von einer dort befindlichen Kapelle zu stehlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter, an mehreren Stellen Kupferverkleidungen gewaltsam von der Kapelle zu entfernen. Der Versuch misslang jedoch - entwendet wurde nichts. Durch die grobe Gewalteinwirkung entstand jedoch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Beschädigungen wurden am Montag (13.10.2025) um 17:15 Uhr festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit jedoch unklar. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldgebiets "Gut Kammerbusch" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

