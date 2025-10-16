Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Niederzier (ots)

Am Montagnachmittag (13.10.2025) entzog sich in Niederzier ein bislang unbekannter Rollerfahrer einer Polizeikontrolle und flüchtete.

Gegen 16:25 Uhr wollten Beamte der Polizeiwache Jülich den Fahrer eines Kleinkraftrads auf der Bahnhofstraße in Niederzier anhalten und kontrollieren. Als die Polizisten dem Mann deutliche Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser plötzlich und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und mehrfacher Aufforderung über den Außenlautsprecher setzte der Fahrer seine Flucht fort.

Die Verfolgung führte über die Bahnhofstraße und die Straße "An der Süle" auf einen Feldweg in Richtung Niederzier-Ellen. Dort kam der Rollerfahrer einem Fußgänger entgegen, der nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Roller verhindern konnte. Der Mann setzte anschließend seinen Weg fort, seine Personalien sind bislang jedoch nicht bekannt. Da der weitere Weg für den Streifenwagen aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht befahrbar war, verloren die Beamten den Sichtkontakt zu dem Rollerfahrer. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen bereits vor mehreren Wochen entwendet worden war.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 16 bis 20 Jahre alt - trug einen weiß-grau-blauen Helm - schwarze Winterjacke - hellblaue Jeans

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad. Die Polizei Düren bittet Zeugen - insbesondere den bislang unbekannten Fußgänger auf dem Feldweg zwischen Niederzier und Ellen - sich unter der Telefonnummer 02421 949-5210 beim zuständigen Sachbearbeiter des Vekehrskommissariats zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Polizei unter der 02421 949-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell