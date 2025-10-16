Polizei Düren

POL-DN: Betrüger geben sich als Handwerker aus

Merzenich (ots)

Am Mittwochmorgen (15.10.2025) wurde eine Seniorin aus Merzenich Opfer von dreisten Betrügern, die sich als Handwerker ausgaben. Gegen 10:00 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür der Frau in der Mittelstraße und boten an, ihr Dach sowie die Regenrinnen zu reinigen. Da sie die Arbeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst durchführen konnte, willigte sie ein. Während die Männer angeblich tätig waren, blieb die Seniorin im Haus. Nach rund eineinhalb Stunden erklärten die Unbekannten, die Arbeiten seien abgeschlossen, und verlangten für angebliche Reinigungs- und Imprägnierungsmaßnahmen eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Da die Frau den Betrag nicht im Haus hatte, fuhren die Männer sie zu ihrer Bank, wo sie das Geld abhob und ihnen aushändigte. Anschließend übergaben sie ihr eine Quittung ohne Firmendaten sowie eine Visitenkarte mit dem Namen eines Unternehmens. Erst später stellte die Seniorin fest, dass keinerlei Arbeiten ausgeführt worden waren. Ein Anruf bei der genannten Firma ergab, dass die Männer dort nicht beschäftigt sind. Die Täter werden als etwa 25 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß beschrieben. Beide sprachen Deutsch und trugen Arbeitskleidung. Einer hatte schwarze Haare und trug eine Kappe, der andere hatte dunkelblonde Haare. Sie waren mit einem weißen Kombi unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-0 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Handwerksangeboten an der Haustür. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde plötzlich Arbeiten anbieten oder auf sofortige Barzahlung drängen.

- Lassen Sie sich immer einen schriftlichen Kostenvoranschlag mit vollständigen Firmendaten geben. - Zahlen Sie niemals spontan hohe Geldbeträge. - Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn, Angehörige oder die Polizei hinzu.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell