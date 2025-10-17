Polizei Düren

POL-DN: Hochsitz im Wald bei Bergstein in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) kam es gegen 14:45 Uhr in einem Waldgebiet bei Bergstein zum Brand eines Hochsitzes. Polizeibeamte begaben sich zur Straße "Auf dem Stückchen" und gelangten von dort über einen Feldweg in das betroffene Waldstück. Etwa zehn Meter abseits des Weges stellten sie einen vollständig brennenden Hochsitz fest. Das Feuer hatte sich bereits auf die gesamte Holzkonstruktion ausgebreitet. Kurz darauf traf die Freiwillige Feuerwehr Hürtgenwald ein und löschte den Brand.

Der zuständige Förster gab an, den Hochsitz zuletzt gegen 13:45 Uhr kontrolliert zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei alles unauffällig gewesen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Der Förster berichtete zudem, kurz vor seiner Abfahrt drei Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren im Bereich des Waldes gesehen zu haben. Diese kommen als mögliche Zeugen in Betracht. Die Polizei bittet die drei Jugendlichen sowie weitere Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Waldes bei Bergstein aufgehalten haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-8125 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

