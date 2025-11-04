Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Paderborn/ Kreis Paderborn (ots)

Die Fahndung nach der vermissten 62-jährigen Frau von heute Nachmittag, 16:00 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Die Frau wurde wohlbehalten aufgefunden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel mit Foto der Frau gelöscht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

