POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Paderborn/ Kreis Paderborn (ots)
Die Fahndung nach der vermissten 62-jährigen Frau von heute Nachmittag, 16:00 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Die Frau wurde wohlbehalten aufgefunden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel mit Foto der Frau gelöscht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
