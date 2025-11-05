Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Dienstag, 04. November zwischen 6.50 Uhr und 14.40 Uhr in eine Wohnung an der Adresse zur Schmiede in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Haustür Zugang zu der Hochparterre-Wohnung, während die Bewohner tagsüber abwesend waren. Dort durchwühlten sie die Räume und flohen mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

