PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Dienstag, 04. November zwischen 6.50 Uhr und 14.40 Uhr in eine Wohnung an der Adresse zur Schmiede in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Haustür Zugang zu der Hochparterre-Wohnung, während die Bewohner tagsüber abwesend waren. Dort durchwühlten sie die Räume und flohen mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 17:46

    POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Paderborn/ Kreis Paderborn (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 62-jährigen Frau von heute Nachmittag, 16:00 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Die Frau wurde wohlbehalten aufgefunden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel mit Foto der Frau gelöscht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:28

    POL-PB: 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei Höxter bittet um Mithilfe

    Kreis Paderborn (ots) - Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:27

    POL-PB: Ursache für Küchenbrand steht fest

    Paderborn (ots) - (md) Am 01. November kam es gegen 03.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße in Paderborn zu einem Brand in der Küche einer Wohngemeinschaft, bei dem sich vier Personen leicht verletzten. Beim Eintreffen der Polizei am Brandort hatten sich zwei Personen bereits auf den Balkon begeben, aus der Balkontür drang Rauch. Die zeitgleich eintreffende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren