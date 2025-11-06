Polizei Paderborn

POL-PB: 84-jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Am Mittwoch, 05. November zog sich ein 84 Jahre alter Elektroroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L744, der Eilerner Straße, in Fürstenberg bei einem Unfall mit einem Pkw tödliche Verletzungen zu.

Ein 87-jährige Mann war auf seinem Kleinkraftrad gegen 14.55 Uhr auf dem Feldweg Via Reggia in nord-westlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 79 Jahre alte Peugout-Fahrerin die L744 aus Fürstenberg kommend in Fahrtrichtung Lichtenau-Dalheim. Der Senior beabsichtigte in dem Moment, die L744 zu überqueren, offenbar, wie Zeugen vor Ort bestätigten, ohne dem Auto die ihm zustehende Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der Senior vom Krad geschleudert wurde.

Die eingesetzten Polizeibeamten führten bis zum Abtransport des Mannes in ein Paderborner Krankenhaus Reanimationsmaßnahmen durch. Er verstarb dort am Abend in Folge seiner Verletzungen. Die Fahrerin des Peugeot blieb bis auf einen Schock unverletzt und wurde vor Ort betreut.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufnahme durch das Paderborner Verkehrsunfall-Aufnahmeteam gesperrt. Außerdem waren neben Notarzt und Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg und der Rettungshubschrauber Christoph13 eingesetzt, sowie Opferschutzbetreuer. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Kleinkraftrades und des Pkw an, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell