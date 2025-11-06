PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: 84-jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Am Mittwoch, 05. November zog sich ein 84 Jahre alter Elektroroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L744, der Eilerner Straße, in Fürstenberg bei einem Unfall mit einem Pkw tödliche Verletzungen zu.

Ein 87-jährige Mann war auf seinem Kleinkraftrad gegen 14.55 Uhr auf dem Feldweg Via Reggia in nord-westlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 79 Jahre alte Peugout-Fahrerin die L744 aus Fürstenberg kommend in Fahrtrichtung Lichtenau-Dalheim. Der Senior beabsichtigte in dem Moment, die L744 zu überqueren, offenbar, wie Zeugen vor Ort bestätigten, ohne dem Auto die ihm zustehende Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der Senior vom Krad geschleudert wurde.

Die eingesetzten Polizeibeamten führten bis zum Abtransport des Mannes in ein Paderborner Krankenhaus Reanimationsmaßnahmen durch. Er verstarb dort am Abend in Folge seiner Verletzungen. Die Fahrerin des Peugeot blieb bis auf einen Schock unverletzt und wurde vor Ort betreut.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufnahme durch das Paderborner Verkehrsunfall-Aufnahmeteam gesperrt. Außerdem waren neben Notarzt und Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg und der Rettungshubschrauber Christoph13 eingesetzt, sowie Opferschutzbetreuer. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Kleinkraftrades und des Pkw an, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 08:59

    POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße mit der Verner Straße und der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Dienstagnachmittag, 04. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 26-jährige Fahrer eines Opel Insignia bog gegen 14.45 Uhr von der Residenzstraße aus nach links auf die Münsterstraße in Richtung Paderborn ab. Dabei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:48

    POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am Dienstag, 04. November zwischen 6.50 Uhr und 14.40 Uhr in eine Wohnung an der Adresse zur Schmiede in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich über die Haustür Zugang zu der Hochparterre-Wohnung, während die Bewohner tagsüber abwesend waren. Dort durchwühlten sie die Räume und flohen mit ihrem ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:46

    POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Paderborn/ Kreis Paderborn (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 62-jährigen Frau von heute Nachmittag, 16:00 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Die Frau wurde wohlbehalten aufgefunden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel mit Foto der Frau gelöscht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren