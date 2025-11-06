Polizei Paderborn

POL-PB: Ehepaar wird Opfer von Trickdiebstahl

Kreis Paderborn (ots)

(md) Ein Unbekannter behauptete am Mittwochmorgen, 05. November, alte Dinge zum Flohmarktverkauf zu sammeln, verschaffte sich so Zutritt zum Haus eines über 80-jährigen Ehepaares und stahl Geld.

Gegen 09.45 Uhr klingelte eine unbekannte Person an der Tür des Hauses, behauptetet, Geld für Dinge zu bieten, die auf dem Flohmarkt verkauft werden könnten und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Der Mann erschlich sich das Vertrauen des Ehepaares durch freundliches Auftreten, ließ sich durch die Räume führen, angeblich auf der Suche nach zum Verkauf geeigneten Gegenständen.

Außerdem suchte er das Gespräch und Körperkontakt zu den Senioren. Der Unbekannte hatte so die Möglichkeit, sich einen guten Überblick über die Situation zu verschaffen und verschwand schließlich unter einem Vorwand. Später stellte das Ehepaar den Diebstahl von Bargeld fest und informierte die Polizei.

Der Unbekannte soll deutsch gesprochen haben, war 1,80 Meter groß, schlank, ungefähr 35 bis 45 Jahre alt gewesen sein, und hatte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarze Base Cape, einem dunklen Oberteil, dunkler Hose, dunklen Sneaker und grauen Gartenhandschuhe.

Die Polizei bittet, älterer Angehörig wiederholt für allen Arten des Betrugs zu warnen. Informationen dazu hat die Polizei im Internet bereitgestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell