PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Ehepaar wird Opfer von Trickdiebstahl

Kreis Paderborn (ots)

(md) Ein Unbekannter behauptete am Mittwochmorgen, 05. November, alte Dinge zum Flohmarktverkauf zu sammeln, verschaffte sich so Zutritt zum Haus eines über 80-jährigen Ehepaares und stahl Geld.

Gegen 09.45 Uhr klingelte eine unbekannte Person an der Tür des Hauses, behauptetet, Geld für Dinge zu bieten, die auf dem Flohmarkt verkauft werden könnten und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Der Mann erschlich sich das Vertrauen des Ehepaares durch freundliches Auftreten, ließ sich durch die Räume führen, angeblich auf der Suche nach zum Verkauf geeigneten Gegenständen.

Außerdem suchte er das Gespräch und Körperkontakt zu den Senioren. Der Unbekannte hatte so die Möglichkeit, sich einen guten Überblick über die Situation zu verschaffen und verschwand schließlich unter einem Vorwand. Später stellte das Ehepaar den Diebstahl von Bargeld fest und informierte die Polizei.

Der Unbekannte soll deutsch gesprochen haben, war 1,80 Meter groß, schlank, ungefähr 35 bis 45 Jahre alt gewesen sein, und hatte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarze Base Cape, einem dunklen Oberteil, dunkler Hose, dunklen Sneaker und grauen Gartenhandschuhe.

Die Polizei bittet, älterer Angehörig wiederholt für allen Arten des Betrugs zu warnen. Informationen dazu hat die Polizei im Internet bereitgestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 08:59

    POL-PB: 84-jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - (md) Am Mittwoch, 05. November zog sich ein 84 Jahre alter Elektroroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L744, der Eilerner Straße, in Fürstenberg bei einem Unfall mit einem Pkw tödliche Verletzungen zu. Ein 87-jährige Mann war auf seinem Kleinkraftrad gegen 14.55 Uhr auf dem Feldweg Via Reggia in nord-westlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 79 Jahre alte ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:59

    POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße mit der Verner Straße und der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Dienstagnachmittag, 04. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 26-jährige Fahrer eines Opel Insignia bog gegen 14.45 Uhr von der Residenzstraße aus nach links auf die Münsterstraße in Richtung Paderborn ab. Dabei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:48

    POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am Dienstag, 04. November zwischen 6.50 Uhr und 14.40 Uhr in eine Wohnung an der Adresse zur Schmiede in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich über die Haustür Zugang zu der Hochparterre-Wohnung, während die Bewohner tagsüber abwesend waren. Dort durchwühlten sie die Räume und flohen mit ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren