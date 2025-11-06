Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Schulgebäude - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 04. November, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 05. November, 06.30 Uhr, in ein Schulgebäude am Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu einem Raum der Schule und durch-wühlte diesen. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell