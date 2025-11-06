PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: 26-jähriger Mann nach Einbruch und Bedrohung mit Messer festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Riemekestraße in Paderborn hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 06. November, einen Tatverdächtigen nach dessen Flucht vorläufig festgenommen. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber.

Ein Zeuge hatte den Mann, bei dem es sich um einen 26-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz handelt, gegen 08.15 Uhr in der Gartenlaube überrascht. Der Tatverdächtige war vermutlich bereits am Mittwochabend, 05. November, über ein Fenster in die Laube eingebrochen und hatte dort übernachtet. Er bedrohte den Zeugen mit einem Messer, woraufhin dieser flüchtete und die Polizei alarmierte. Auch der Verdächtige verließ die Tatörtlichkeit.

Die zeitnah eintreffenden Polizeikräfte umstellten das Gelände der Kleingartenanlage und entdeckten den Tatverdächtigen an der Unterführung einer Bahntrasse, die zwischen den Kleingärten und dem Gewerbegebiet Balhorner Feld liegt. Der 26-Jährige bedrohte auch die Beamten mit dem Messer und flüchtete im Anschluss entlang der Bahnstrecke. Nachdem ihn ein Zug passiert hatte, flüchtete der Tatverdächtige über die Bahnschienen in Richtung des Balhorner Feldes. Die Bahntrasse wurde für den Zugverkehr gesperrt und ein Polizeihubschrauber zu Unterstützung angefordert.

Schließlich entdeckte die Polizei den Mann in der Nähe einer weiteren Kleingartenanlage im Balhorner Feld. Da er erneut das Messer zog und die Beamten bedrohte, wurde er unter Einsatz des Tasers zu Boden gebracht. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus. Im Anschluss nahm die Polizei den 26-Jährigen vorläufig fest. Ihm wurden eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum entnommen und Strafanzeigen wegen Einbruchs mit Waffen, Wiederstand und Bedrohung gestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:41

    POL-PB: Zwei Leichtverletzt bei Unfall im Kreuzungsbereich

    Paderborn-Wewer (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Alter Hellweg und Delbrücker Weg bei Paderborn-Wewer haben sich am Donnerstagmorgen, 06. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 90-jährige Fahrer eines Mercedes Benz C180 bog gegen 08.00 Uhr vom Delbrücker Weg aus nach links auf den Alter Hellweg in Richtung Paderborn-Wewer ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:40

    POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

    Paderborn-Schloß Neuhaus/Elsen (ots) - (md) Am Dienstag, 04. November kam um 12.10 Uhr auf der B1 in Fahrtrichtung Paderborn-Elsen auf Höhe einer Baustelle zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der beteiligte Lkw ist flüchtig, die Polizei sucht Unfallzeugen. Ein 29 Jahre alter Opel Movano-Fahrer war mittags auf der B1 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:39

    POL-PB: Einbruch in ein Schulgebäude - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 04. November, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 05. November, 06.30 Uhr, in ein Schulgebäude am Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu einem Raum der Schule und durch-wühlte diesen. Im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren