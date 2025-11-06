Polizei Paderborn

POL-PB: 26-jähriger Mann nach Einbruch und Bedrohung mit Messer festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Riemekestraße in Paderborn hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 06. November, einen Tatverdächtigen nach dessen Flucht vorläufig festgenommen. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber.

Ein Zeuge hatte den Mann, bei dem es sich um einen 26-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz handelt, gegen 08.15 Uhr in der Gartenlaube überrascht. Der Tatverdächtige war vermutlich bereits am Mittwochabend, 05. November, über ein Fenster in die Laube eingebrochen und hatte dort übernachtet. Er bedrohte den Zeugen mit einem Messer, woraufhin dieser flüchtete und die Polizei alarmierte. Auch der Verdächtige verließ die Tatörtlichkeit.

Die zeitnah eintreffenden Polizeikräfte umstellten das Gelände der Kleingartenanlage und entdeckten den Tatverdächtigen an der Unterführung einer Bahntrasse, die zwischen den Kleingärten und dem Gewerbegebiet Balhorner Feld liegt. Der 26-Jährige bedrohte auch die Beamten mit dem Messer und flüchtete im Anschluss entlang der Bahnstrecke. Nachdem ihn ein Zug passiert hatte, flüchtete der Tatverdächtige über die Bahnschienen in Richtung des Balhorner Feldes. Die Bahntrasse wurde für den Zugverkehr gesperrt und ein Polizeihubschrauber zu Unterstützung angefordert.

Schließlich entdeckte die Polizei den Mann in der Nähe einer weiteren Kleingartenanlage im Balhorner Feld. Da er erneut das Messer zog und die Beamten bedrohte, wurde er unter Einsatz des Tasers zu Boden gebracht. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus. Im Anschluss nahm die Polizei den 26-Jährigen vorläufig fest. Ihm wurden eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum entnommen und Strafanzeigen wegen Einbruchs mit Waffen, Wiederstand und Bedrohung gestellt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell