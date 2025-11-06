PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzt bei Unfall im Kreuzungsbereich

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Alter Hellweg und Delbrücker Weg bei Paderborn-Wewer haben sich am Donnerstagmorgen, 06. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 90-jährige Fahrer eines Mercedes Benz C180 bog gegen 08.00 Uhr vom Delbrücker Weg aus nach links auf den Alter Hellweg in Richtung Paderborn-Wewer ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Ford Transit, mit dem ein 23-Jähriger aus Wewer kommend in Richtung Oberntudorf unterwegs war. Der Fordfahrer versuchte noch zu bremsen und nach links auszuweichen. Trotzdem kam es in der Kreuzung zum Zusammenstoß. Rettungswagen brachten die beiden Fahrer in Paderborner Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Straße Alter Hellweg für etwa 60 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

