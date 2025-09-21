Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: BMA-Alarm in Drevenack

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 20. September 2025 um 22:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Hünxer Straße im Ortsteil Drevenack alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell