FW Hünxe: BMA-Alarm in Drevenack
Hünxe (ots)
Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 20. September 2025 um 22:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Hünxer Straße im Ortsteil Drevenack alarmiert.
Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell