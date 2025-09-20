PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehreinsatz durch eCall-Notruf

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 19. September 2025 um 23:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zur Dinslakener Straße alarmiert.

Das automatische Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, auch eCall genannt, hatte nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ausgelöst. Entgegen der ursprünglichen Meldung konnten alle Personen ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst hat die Personen gesichtet, alle blieben unverletzt. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

