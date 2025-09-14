Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehreinsatz auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 14. September 2025 um 11:06 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

Aufgrund eines technischen Defektes traten Betriebsmittel aus einem Pkw aus. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert, dafür wurde auch die rechte Fahrspur gesperrt. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

