Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw landet im Vorgarten auf dem Dach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 13. September 2025 um 20:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zum Hohlbachweg im alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und lag anschließend auf dem Dach im Vorgarten eines Hauses. Bei dem Unfall wurde außerdem ein Telefonmast beschädigt. Der anfängliche Gasgeruch, aufgrund dessen die Feuerwehr nachalarmiert wurde, bestätigte sich nicht. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Der Rettungsdienst hat die vier Insassen des Pkw gesichtet; alle waren unverletzt und konnten die Unfallstelle eigenständig verlassen. Der Telefonmast wurde mit einer Kettensäge abgetrennt und das Kabel durchtrennt, um die Bergung des Unfallfahrzeugs zu ermöglichen. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell