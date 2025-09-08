PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 7. September 2025 um 13:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zur Kreuzung Schermbecker Landstraße / Postweg alarmiert.

An der Einsatzstelle waren ein Motorrad und ein Pkw bei einem Verkehrsunfall zusammengestoßen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Abschließend wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

