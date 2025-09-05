Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw in Vollbrand

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 5. September um 02:27 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zur Straße Feldmark im Ortsteil Krudenburg alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde das Fahrzeug teilweise mit Schaum bedeckt. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

