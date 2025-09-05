PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 4. September 2025 um 19:52 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Stallbergweg alarmiert.

Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Türe bereits geöffnet, anschließend konnte die Person an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

