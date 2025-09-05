Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 4. September 2025 um 19:52 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Stallbergweg alarmiert.

Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Türe bereits geöffnet, anschließend konnte die Person an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell