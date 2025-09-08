Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 7. September 2025 um 09:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zur Buchenstraße im alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe verschafften dem Rettungsdienst und der Polizei Zugang zu der betroffenen Wohneinheit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell