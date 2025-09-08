FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung
Hünxe (ots)
Die Einheit Drevenack wurde am 7. September 2025 um 09:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zur Buchenstraße im alarmiert.
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe verschafften dem Rettungsdienst und der Polizei Zugang zu der betroffenen Wohneinheit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
