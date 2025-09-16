FW Hünxe: Sturmschaden
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 15. September 2025 um 14:55 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Straße Emstege alarmiert.
An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit Muskelkraft von der Straße geschoben und überstehende Äste mit der Astsäge abgetrennt. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
