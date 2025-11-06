Polizei Paderborn

POL-PB: Raser prallt mit Audi gegen Lärmschutzwand

Paderborn-Sande, B 64 /Rosmarienstraße (ots)

(hajos) Am Donnerstagnachmittag fiel einer Zeugin der Fahrer eines Audi A6 bereits in Delbrück unangenehm auf. Dieser stand als Linksabbieger in der Hövelhofer Straße als zweites Fahrzeug vor einer roten Ampel. Als diese auf Grünlicht wechselte, überholte der 28-jährige Fahrer innerhalb des Abbiegevorgangs den vor ihm fahrenden Pkw und setzte seine Fahrt in Richtung Paderborn-Sande fort. Aufgrund starken Verkehrsaufkommens konnte die Zeugin dem Audi bis in Höhe der Ortschaft Sande folgen. Dort setzte der 28-jährige, in Schloß Neuhaus wohnende Fahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen an und überfuhr dabei die dortige durchgezogene Mittellinie. Eine ihm entgegenkommende Pkw-Fahrerin musste dem Audi des 28-Jährigen nach links ausweichen. Dieser geriet durch sein Fahrmanöver selbst weit nach links, bis er schließlich kurz vor der Einmündung Rosmarienstraße in die dortigen Leitplanken und in die Lärmschutzwand prallte. Am Audi A6 entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sein Fahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund seiner straßenverkehrsgefährdenden Fahrweise ordnete die Staatsanwaltschaft Paderborn die Beschlagnahme seines Führerscheins an. Der Audi-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht, der Audi A6 musste abgeschleppt werden. An den Leitplanken und den Lärmschutzwandelementen entstand hoher Sachschaden. Zum Glück wurden keine anderen, verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmer geschädigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell