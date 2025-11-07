POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz durch

Polizei Paderborn

Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz durch

Paderborn

(CK) - Am Donnerstagabend (06.11.) hat die Polizei gemeinsam mit Kräften des Ordnungsamtes der Stadt Paderborn, des Zolls und des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW einen Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt durchgeführt. Neben dem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche standen auch das Westerntor, die Westernmauer und der Marienplatz mitsamt Nebengassen im Fokus der Kontrollen. Die Beamtinnen und Beamten waren sowohl in zivil, als auch in Uniform unterwegs.

Ab 20.30 Uhr bis in die Nachtstunden kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt drei Objekte und 26 Personen. Die Bilanz: Sieben Strafanzeigen und neun Platzverweise.

Zu Einsatzbeginn kontrollierten und durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Kioske in der Marienstraße, da Erkenntnisse vorlagen, dass aus beiden Objekten heraus Betäubungsmittel vertrieben werden sollen. Während die Kontrolle eines Kiosks unauffällig war, wurden in dem zweiten Kiosk Marihuana, Kokain und illegale Vapes mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Durch das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wurden zudem Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung festgestellt.

Weiterhin durchsuchten die eingesetzten Kräfte einen illegalen Spielclub in der Riemekestraße. Hier wurden acht illegale Spielautomaten und -geräte sichergestellt und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks abtransportiert. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

Sichtbare polizeiliche Präsenz und konsequentes Einschreiten an Brennpunkten in der Paderborner Innenstadt sind ein Schwerpunkt im Sicherheitsprogramm der Kreispolizeibehörde. Die Kripo und Zivilfahnder sind fortwährend aktiv, um Straftaten zu erkennen und die Täter dingfest zu machen. Ziel ist es, dass Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Anzahl der Gewalt- und Straßenkriminalität in der Innenstadt zu senken.

