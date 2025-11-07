PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz durch

POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz durch
  • Bild-Infos
  • Download

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagabend (06.11.) hat die Polizei gemeinsam mit Kräften des Ordnungsamtes der Stadt Paderborn, des Zolls und des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW einen Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt durchgeführt. Neben dem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche standen auch das Westerntor, die Westernmauer und der Marienplatz mitsamt Nebengassen im Fokus der Kontrollen. Die Beamtinnen und Beamten waren sowohl in zivil, als auch in Uniform unterwegs.

Ab 20.30 Uhr bis in die Nachtstunden kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt drei Objekte und 26 Personen. Die Bilanz: Sieben Strafanzeigen und neun Platzverweise.

Zu Einsatzbeginn kontrollierten und durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Kioske in der Marienstraße, da Erkenntnisse vorlagen, dass aus beiden Objekten heraus Betäubungsmittel vertrieben werden sollen. Während die Kontrolle eines Kiosks unauffällig war, wurden in dem zweiten Kiosk Marihuana, Kokain und illegale Vapes mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Durch das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wurden zudem Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung festgestellt.

Weiterhin durchsuchten die eingesetzten Kräfte einen illegalen Spielclub in der Riemekestraße. Hier wurden acht illegale Spielautomaten und -geräte sichergestellt und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks abtransportiert. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

Sichtbare polizeiliche Präsenz und konsequentes Einschreiten an Brennpunkten in der Paderborner Innenstadt sind ein Schwerpunkt im Sicherheitsprogramm der Kreispolizeibehörde. Die Kripo und Zivilfahnder sind fortwährend aktiv, um Straftaten zu erkennen und die Täter dingfest zu machen. Ziel ist es, dass Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Anzahl der Gewalt- und Straßenkriminalität in der Innenstadt zu senken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:17

    POL-PB: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte versuchten am Donnerstag, 06. November gegen 18.30 Uhr in Einfamilienhaus an der Förster-Blanke-Straße in Niederntudorf einzubrechen. Da die Eigentümer umfangreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen hatten, blieb es beim Einbruchsversuch. Die 60-jährige Bewohnerin bemerkte bei ihrer Rückkehr am Abend Beschädigungen an der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 17:43

    POL-PB: Raser prallt mit Audi gegen Lärmschutzwand

    Paderborn-Sande, B 64 /Rosmarienstraße (ots) - (hajos) Am Donnerstagnachmittag fiel einer Zeugin der Fahrer eines Audi A6 bereits in Delbrück unangenehm auf. Dieser stand als Linksabbieger in der Hövelhofer Straße als zweites Fahrzeug vor einer roten Ampel. Als diese auf Grünlicht wechselte, überholte der 28-jährige Fahrer innerhalb des Abbiegevorgangs den vor ihm fahrenden Pkw und setzte seine Fahrt in Richtung ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:25

    POL-PB: #LEBEN - Schwerpunkteinsatz der Polizei

    Paderborn / Bad Lippspringe (ots) - (CK) - Am Donnerstag (07.11.) führte die Polizei in Paderborn umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt der Aktion lag dabei auf dem Thema Alkohol und Drogen. In Paderborn und Bad Lippspringe wurde der Durchgangsverkehr an mehreren Kontrollstellen anlassbezogen angehalten und kontrolliert. Bei zwei Autofahrern verliefen Drogenvortests positiv, ihnen wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren