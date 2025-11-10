Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Delbrück-Anreppen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der B64 zwischen Delbrück und Paderborn hat sich am frühen Sonntagmorgen, 09. November, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Die 33-jährige Frau war gegen 03.45 Uhr mit einem Audi TT Coupé in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Bankette und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Zeuge befreite die Frau aus dem Auto und alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die 33-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

