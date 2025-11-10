PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Delbrück-Anreppen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der B64 zwischen Delbrück und Paderborn hat sich am frühen Sonntagmorgen, 09. November, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Die 33-jährige Frau war gegen 03.45 Uhr mit einem Audi TT Coupé in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Bankette und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Zeuge befreite die Frau aus dem Auto und alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die 33-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren