LPI-GTH: Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 07.40 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der August-Trinius-Straße. Dort geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Personen zur Gefahrenabwehr aus dem Gebäude evakuiert. Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurde eine Person leblos in dem Wohnhaus aufgefunden. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien ...

mehr