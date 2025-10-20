Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Reifen an mehreren Fahrzeugen beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Zwischen Freitag (17.10.), 22 Uhr, und Samstag (18.10.), 3.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der "Hintergasse" mehrere Reifen von mindestens sieben geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Reifen unter anderem mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell