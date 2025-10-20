Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Zeugin schreckt Autoaufbrecher ab

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Vier bislang unbekannte Täter gelangten am Sonntagmorgen (19.10.) gewaltsam in ein graues Auto aus dem Stockhausenweg. Das Quartett schlug gegen 2.15 Uhr ein Fenster des Fahrzeugs ein, um anschließend den Kofferraum zu öffnen und diesen zu durchsuchen. Als sie durch eine Zeugin bemerkt wurden, flüchteten sie zuerst zu Fuß in Richtung Grenzallee. Dort stiegen die Täter in einen hellen Kleinwagen, um in Richtung Reißstraße das Weite zu suchen.

Zeugen, denen am Sonntagmorgen verdächtige Personen, oder das Fahrzeug, im genannten Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell