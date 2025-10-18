PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Groß-Umstadt mit Sachschaden

Groß-Umstadt (ots)

Groß-Umstadt: Am Samstag (18.10.) zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbergrauen Opel Corsa, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Burggraben" in unmittelbarer Nähe zu Altglas- und Altkleidercontainern abgestellt war. Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0 entgegen. Berichterstatter POK Leppig

