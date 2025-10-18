Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht.

Heppenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 16.10.2025 zu Freitag, den 17.10.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kettelerstraße in Heppenheim. Hierbei kollidierte ein Auto mit einem parkenden PKW und schob diesen auf ein weiteres parkendes Auto. Das Auto entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der verursachende PKW müsste einen erheblichen Schaden im Frontbereich aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252/7060 in Verbindung zu setzten.

