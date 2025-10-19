PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels/ Lautertal: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 20.09.2025/ Vermisster tot aufgefunden

Lindenfels/ Lautertal (ots)

Der Leichnam des 78-jährigen Vermissten aus dem Lindenfelser Ortsteil Seidenbuch ist am heutigen Vormittag am Rand eines Waldstücks in der Nähe des Lautertaler Ortsteils Breitenwiesen durch Zufall gefunden worden. Bei der Bergung unterstützte die örtliche Feuerwehr sowie Landwirte. Die Angehörigen sind verständigt. Die Pressevertreter werden gebeten, die im Zuge der Fahndung gespeicherten Daten und das Lichtbild zu löschen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren