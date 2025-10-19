Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal, Nieder-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

In der Zeit von Freitag (17.10.), 19:45 Uhr bis Samstag (18.10.), 07:05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Ford Fiesta, der in der Straße 'Am Pfaffenberg' in Mühltal, Ortsteil Nieder-Ramstadt, am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren das geparkte Auto und verlor hierbei Teile eines Außenspiegels. Hierdurch ergeben sich Hinweise auf einen grauen Renault.

Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

